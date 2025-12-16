Visites d'entreprise - Puma, Sonova

Paul de Branche a eu l'opportunité de rencontrer le management de Puma et de visiter la Puma House à Paris, un site éphémère spécialement conçu pour les Jeux Olympiques 2024.

Augustin Tixier a visité le CMD de SONOVA, leader mondial dans les prothèses auditives, se distingue par son innovation technologique et son expansion continue sur le marché des soins de santé auditive, visant à améliorer la communication et la qualité de vie des utilisateurs.

Nos visites d'entreprise sont essentielles pour enrichir notre analyse et comprendre en profondeur les dynamiques industrielles. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos équipes restent mobilisées, même durant la période estivale, afin de maintenir une compréhension à jour des innovations et stratégies de nos entreprises partenaires.

Dans le cadre de notre approche 𝗘𝗦𝗚, ces interactions sont cruciales pour évaluer la responsabilité sociale des entreprises et leur intégration de pratiques durables. Nos analystes réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges par an, preuve de notre engagement continu envers une analyse rigoureuse et éclairée.