Visites d'entreprise - Puma, Adidas, Demant, Zalando

Alaric Delmas a assisté à la CMD de PUMA Group à Herzogenaurach, où la stratégie et les objectifs financiers jusqu'à fin 2025 ont été présentés. Il a également eu l'occasion de visiter le site et de découvrir les nouvelles collections Spring.

Notre analyste Augustin Tixier s'est rendu au CMD de Demant, leader dans les appareils auditifs. Il a assisté à la présentation de la stratégie d'innovation et du dernier lancement d'Oticon, Intent.

Alaric Delmas a visité le CMD de Zalando, le plus grand pure player e-commerce de vêtements en Europe. La journée était axée sur la stratégie à l'horizon 2028, mettant en avant le développement du business de logistique et d'une offre B2C plus personnalisée.

Alaric Delmas s'est également rendu au QG d'adidas à Herzogenaurach pour déjeuner et participer à une réunion de groupe avec le CEO. L'après-midi a été consacrée à la découverte des collections Spring/Summer 2025.

Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise sont essentielles pour approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos équipes sont régulièrement sur le terrain, réalisant en moyenne entre 1000 et 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !