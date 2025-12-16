Visites d'entreprise - BEFESA, CIE AUTOMOTIVE, FLUIDRA, PRYSMIAN

Notre analyste et co-gérant du fonds BDL Rempart, Aymeric Mellet, s'est rendu à Bilbao pour visiter l'usine de Befesa où sont recyclées les poussières d’acier pour l’extraction de Zinc, et une des usines de CIE Automotive, un sous-traitant automobile Tier 2.

Il s'est également rendu près de Barcelone pour visiter une usine Fluidra et son centre de distribution pour professionnels des piscines.

Notre analyste Maxime Frydman a assisté au Capital Market Day de Prysmian leader mondial dans la production de câbles d’énergie et télécommunication. Il a également visité le Léonard de Vinci, le plus grand navire câblier du monde.

Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !