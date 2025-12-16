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Visites d'entreprise - Brico dépôt, Airbus, Fnac, Philips

Visites d'entreprise - Brico dépôt, Airbus, Fnac, Philips

Notre analyste Alaric Delmas a visité Brico Dépôt, le nouveau format de magasin Castorama, et Screwfix, trois enseignes de l’entreprise Kingfisher, situées au nord de Lille. Il a eu des discussions enrichissantes avec les managers de magasins et le nouveau PDG de Castorama France.

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Notre co-gérant Bastien Bernus s'est rendu à Hambourg pour visiter le site de production de l’A320neo d’Airbus, ainsi qu’au salon Eurosatory 2024.

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Alaric Delmas a également effectué une visite de terrain chez FNAC, où il a exploré deux entrepôts à Chilly-Mazarin et Massy, ainsi que le Labo Fnac.

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Louis Larere a rencontré les dirigeants de Philips, notamment le CEO, le responsable de l'innovation et de l'informatique, et le responsable de l'IGT et des diagnostics de précision, au siège de l'entreprise à Amsterdam.

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Dans le cadre de notre approche 𝗘𝗦𝗚, les visites d'entreprise font partie intégrante de notre méthodologie. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Elles constituent un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗮̀ 𝟭𝟱𝟬𝟬 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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