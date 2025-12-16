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Visites d'entreprise - Iveco, bioMérieux

Visites d'entreprise - Iveco, bioMérieux

Notre analyste Maxime Frydman s'est rendu à Turin pour participer au CMD (Capital Markets Day) d'IVECO, un constructeur italien de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, ainsi que de machines pour le BTP, d'autobus urbains et interurbains, et de véhicules pour le secteur militaire et la protection civile.

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De son côté, notre analyste Augustin Tixier a assisté au CMD de bioMérieux à Paris, entreprise spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies infectieuses.

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Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise font partie intégrante de notre méthodologie. Elles constituent un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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