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Visites d'entreprise - Marks & Spencer, JD Sports Fashion, Sports Direct, ...

Visites d'entreprise - Marks & Spencer, JD Sports Fashion, Sports Direct, ...

Notre analyste en biens de consommation, Alaric Delmas, s'est rendu en Angleterre pour rencontrer les entreprises suivantes :

Marks & Spencer, grande chaîne de détaillants britannique, connue pour vendre des vêtements, des produits alimentaires et des articles pour la maison

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JD Sports, chaîne de magasins de détail britannique spécialisée dans les vêtements et les accessoires de sport

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Sports Direct, détaillant de sportswear et d'équipements sportifs

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B&M, chaîne de magasins offrant une large gamme de produits à prix réduit, incluant des articles ménagers, des jouets, de l'électronique, des produits alimentaires et de jardinage

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Booker Wholesale Retail, grossiste qui fournit des produits alimentaires, des boissons et des fournitures à des commerçants et des entreprises de restauration.

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Screwfix, commerçant britannique spécialisé dans les outils, les fournitures de construction et les produits de rénovation domiciliaire

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Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise font partie intégrante de notre méthodologie. Elles constituent un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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