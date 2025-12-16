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Visites d'entreprise - Chanel, Smith & Nephew

Visites d'entreprise - Chanel, Smith & Nephew

Alaric Delmas a eu le privilège de visiter le magasin CHANEL à Place Vendôme lors d'un day trip organisé par UBS. La journée a inclus une visite du 19M, QG des métiers d'art de Chanel, suivie d'une découverte approfondie du magasin.

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Notre fondateur Hughes Beuzelin et notre analyste Louis Larere ont visité les installations de formation de Smith & Nephew et rencontré le management au siège à Watford.

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Dans le cadre de notre approche ESG, les visites d'entreprise sont cruciales pour approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos équipes sont régulièrement sur le terrain, réalisant en moyenne entre 1000 et 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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