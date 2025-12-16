Visites de 3 entreprises en ce début d'année 2022

Depuis le début de l’année 2022 nous avons effectué plus de 240 meetings et calls avec des entreprises.

Nous avons à cœur de prendre le pouls des sociétés et de mesurer leurs capacités à évoluer dans un environnement tendu (crise COVID puis guerre en Ukraine.)

Nous avons sélectionné 3 entreprises parmi celles que nous avons visité et dont les besoins et la demande sont croissants :

Rexel entreprise française de distribution de matériel électrique, de chauffage, d'éclairage et de plomberie mais aussi dans les énergies renouvelables.

Mercedes et Daimler Truck constructeurs automobile allemand

Renault constructeur automobile français

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Rexel

Hugues Beuzelin et Aymeric Mellet

Hugues Beuzelin et Aymeric Mellet sont allés visiter la nouvelle agence Rexel Express, située à Saint-Ouen.‍

"Nous avons pu retrouver dans cette agence toutes les innovations technologiques discutées avec le management, lors de nos nombreux échanges centrés sur le digital et l’optimisation de l’offre client."

Une agence "phygitale" qui reprend l'expérience proposée sur le siteweb.

Un service de retrait 24h/24 et 7j/7 grâce à un système de casiers accessibles à partir d’un QR code.

Un large catalogue avec plus de 20 000 références disponibles immédiatement grâce à l’utilisation de la technologie Autostore.

Un système de livraison durable (à vélo électrique ou en camions roulant au gaz

naturel) sur chantier en moins de 2h en s’appuyant sur un partenaire qui salarie ses

livreurs.

Une prochaine visite est prévu pour découvrir toute l’offre de Rexel au Rexelexpo du 20 au 24 juin 2022

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Daimler Truck et Mercedes

Visite des usines de Medeces et le siège de Daimler Truck à Stuttgart

Maxime Frydman est allé à Stuttgart pour rencontrer le management de Daimler Truck dans leur locaux et visiter l’usine Mercedes, situé à Sindefligen. Il a assisté à une session de Q&A avec le CFO de Mercedes et eu l’occasion d’échanger avec le directeur d’usine sur les innovations du site :

2 lignes de production (1 consacré à la Classe S, 1 consacré aux modèles EQ)

35.000 employés répartis entre la production et la R&D

Une capacité de production pouvant aller jusqu’à 300,000 voitures par an"J'ai eu l’opportunité de tester les modèles EQE, EQS et la Maybach lors d’un drive test organisé sur le circuit du site de Sindefligen. La qualité de ces modèle est indéniable et démontre la capacité du groupe vers une transition vers l’électrique."

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Renault

visite de l'usine Renault à Douai par Maxime et Aymeric

Aymeric Mellet et Maxime Frydman sont allés à Douai pour visiter l’usine Renault, seul site à produire la Megane E-tech (50% de la production de l’usine aujourd’hui), dernier modèle électrique de la marque en date, et le site de Ruitz, spécialisé dans la production de boîtes de vitesse."Nous avons eu l’occasion d’échanger avec le responsable de site, Luciano Biondo, ainsi qu’avec les nombreux ingénieurs présents pour comprendre en détail le fonctionnement de l’usine et la stratégie industrielle de Renault dans la transition électrique à moyen terme."

Ils ont également pu voir en détail le fonctionnement de la production de batteries électriques, élément clé dans la production automobile aujourd’hui.

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