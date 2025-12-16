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Visite du siège de HBX

Visite du siège de HBX

Visite du siège de HBX en Espagne pour rencontrer différents membres du comité exécutif. HBX est une des principales places de marché de technologies de voyage.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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