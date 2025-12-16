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Visite du centre de distribution d'ASOS à Barnsley

Visite du centre de distribution d'ASOS à Barnsley

Nous sommes allés visiter le centre de distribution d’ASOS au centre de l’Angleterre. Nous avons ainsi pu le comparer avec ceux de Zalando ou de M&S que nous avions déjà visités. L’entrepôt est géré par XPO logistics.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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