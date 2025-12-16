Visite d'HeidelbergCement

Notre analyste gérant Aymeric Mellet s’est rendu en Allemagne pour la journée investisseurs d’HeidelbergCement dédiée à sa stratégie de décarbonation du ciment.

Avec un objectif de 400 kg CO2eq/t à horizon 2030, Heidelberg se positionne comme le leader dans la décarbonation grâce à son choix pionnier opéré en 2020 d’implémenter la technologie de carboncapture and storage (CCS) sur son site pilote de Brevik en Norvège qui devrait être pleinement opérationnel à partir de 2025.

Grâce aussi à son travail sur l'utilisation du béton recyclé (Recycled concret paste -RCP), Heidelberg sera le premier à offrir du ciment et du béton 0-carbone en 2026 avec à terme une possibilité d’envisager des bétons à impact carbone négatif.

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