Visite d'Elekta à l'hôpital de Tübingen (Allemagne)

Nous avons participé à la journée investisseurs organisée par Elekta à l’hôpital Universitaire de Tübingen en Allemagne. Cela a été l’occasion d’assister à un traitement de radiothérapie utilisant la plateforme Unity. Cet équipement qui combine un IRM et un Linac permet de voir en temps réel le traitement par radiothérapie de la tumeur. Nos échanges avec l’équipe médicale, nous ont permis de mieux appréhender les enjeux de cette innovation.

(novembre 2019)