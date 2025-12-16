Visite de Swiss Re

Swiss Re a confirmé son plan stratégique et les objectifs lors de son Investor Day. Le groupe a mis l’accent sur les perspectives de croissance dans la réassurance non vie avec notamment une attente de forte augmentation des primes d’assurance sur les catastrophes naturelles aux Etats-Unis et au Japon. Beaucoup de questions sur l’exposition à l'assurance dommages de responsabilité aux Etats-Unis, notamment avec la crise des opioïdes, auquelle le groupe a donné certains éléments de réponses.