Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Visite de Swiss Re

Visite de Swiss Re

Swiss Re a confirmé son plan stratégique et les objectifs lors de son Investor Day. Le groupe a mis l’accent sur les perspectives de croissance dans la réassurance non vie avec notamment une attente de forte augmentation des primes d’assurance sur les catastrophes naturelles aux Etats-Unis et au Japon. Beaucoup de questions sur l’exposition à l'assurance dommages de responsabilité aux Etats-Unis, notamment avec la crise des opioïdes, auquelle le groupe a donné certains éléments de réponses.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon

08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025

CMD de Schneider Electric
Rencontre entreprise

CMD de Schneider Electric

16 décembre 2025