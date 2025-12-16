Visite de RWE

L'"Energiewende" est en marche et les répercussions de la transitions énergétique allemande vers plus de renouvelable va créer des mouvements dans l'industrie pour une décennie. RWE est au cœur de cette transformation avec la fermeture des centrales nucléaires, la séparation en deux sociétés indépendantes : RWE et Innogy. Nous voulions discuter des impacts à moyen terme pour le groupe RWE de cette révolution énergétique notamment pour la division génération d'électricité. Nous avons passé du temps avec le directeur financier du groupe pour discuter de la nouvelle stratégie de "RWE standalone". Nous avons également abordé le délicat sujet de la sécurité d'approvisionnement électrique pour l'Allemagne avec le CEO de la branche génération.