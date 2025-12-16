Visite de Neste Oil à Rotterdam

Nous avons visité la raffinerie "NexBTL" de Neste Oil. L'entreprise produit dans cette usine un million de tonnes par an de diesel renouvelable, à base d'huiles végétales et de graisses animales. Neste Oil cherche maintenant à diversifier sa gamme de produits en proposant du propane, du kérosène et des plastiques renouvelables. L'entreprise a également annoncé un projet d'expansion, avec la construction d'une nouvelle usine à Singapour.