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Visite de Belimo

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Aymeric Mellet, analyste financier spécialisé dans les secteurs du service public, de l’automobile, de la construction et des valeurs industrielles, s'est rendu chez Belimo, entreprise suisse leader mondial dans les solutions de régulation pour les systèmes HVAC. Elle développe des actionneurs, vannes et capteurs pour optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments. Présente dans plus de 80 pays, elle mise sur l’innovation et la durabilité.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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