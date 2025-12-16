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Une journée à Barcelone avec les équipes de Fluidra

Une journée à Barcelone avec les équipes de Fluidra

Hughes Beuzelin, co-fondateur de BDL, Aymeric Mellet, co-gérant de BDL Rempart, et Maxime Frydman, analyste sur les secteurs automobile et industriel, ont passé une journée à Barcelone avec les équipes de Fluidra :

• Visite du centre logistique de Sant Feliu de Buixalleu avec le manager de Trace Logistics.

• Découverte de l’usine Inquide à Polinyà, spécialisée dans les pompes et composants métalliques pour piscines.

• Échanges au siège avec le CEO Jaime Martinez et le CFO Javier Tintoré sur les axes stratégiques de l’entreprise à court et moyen terme.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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