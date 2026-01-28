Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté

Depuis plus de deux décennies, l’industrie mondiale de l’investissement s’est enfermée dans un carcan intellectuel dont elle peine à sortir : l’allocation d’actifs stratégique (SAA). Ce modèle, devenu le standard absolu des grands institutionnels, consiste à figer la répartition du capital dans des compartiments étanches, actions, obligations, immobilier, pilotés par des équipes de gestion évaluées scrupuleusement par rapport à des indices de référence. Ce cadre, pensé à l’origine pour apporter de la discipline, a progressivement dérivé vers un système bureaucratique où l’allocation du capital dépend davantage des pondérations imposées par les benchmarks que de la réalité économique des entreprises.

Cette déconnexion entre la finance et l’économie réelle atteint aujourd'hui des proportions alarmantes. Le cas du MSCI World, l’indice phare de la gestion mondiale, est à cet égard une illustration flagrante de ce dérèglement : il est devenu, par la force des choses, un « MSCI USA » à 75 %, alors que l’économie américaine ne pèse en réalité qu’un quart du PIB mondial. Cette situation n’est pas le fruit d’un choix stratégique raisonné de la part des investisseurs, mais la conséquence mécanique d’une gestion relative qui amplifie ses propres excès. En achetant aveuglément ce qui a déjà monté pour ne pas s'écarter de la moyenne, la gestion indicielle alimente des bulles et délaisse des pans entiers de l’économie mondiale pourtant porteurs de valeur. Pour l’épargnant, l’écart au benchmark est devenu le risque suprême, alors que la véritable destruction de valeur réside précisément dans ce suivisme passif.

Face à cette impasse, un signal faible vient de se transformer en onde de choc de l’autre côté de l’Atlantique. CalPERS, le plus grand fonds de pension américain et véritable phare de la gestion institutionnelle mondiale, a décidé de saborder son modèle traditionnel pour adopter la « Total Portfolio Approach » (TPA). Ce changement de paradigme est radical : il ne s’agit plus de se demander quelle est la pondération d’un secteur par rapport à un indice, mais de replacer la question de la valeur au centre du jeu. Où chaque dollar a-t-il le meilleur potentiel de rendement absolu pour un niveau de risque donné ?

L’approche TPA rompt avec la logique de silos pour considérer le portefeuille comme une entité unique et mouvante. La direction des investissements n’arbitre plus pour coller à une référence extérieure, mais pour répondre aux besoins réels de performance de ses engagements. C’est un retour aux sources de l’investissement : l’intelligence humaine reprend le pas sur l’algorithme indiciel. Ce modèle introduit une distinction vitale entre ce qui relève du « beta » — l’exposition de marché, peu différenciante, que la gestion passive traite très bien à moindre coût — et ce qui relève de « l’alpha ». L’alpha n’est plus alors la conséquence d’un léger écart de trajectoire par rapport à un benchmark, mais le résultat d’un choix affirmé, d’une conviction forte sur la capacité d’une entreprise à transformer son secteur. C’est, en somme, la fin de la gestion « semi-passive » et le retour triomphal de la gestion active de conviction.

Pour l’Europe, ce virage technologique et intellectuel n'est pas une option, c'est un impératif de survie. Nous vivons une époque de ruptures massives : transitions énergétiques, révolutions technologiques liées à l’IA, et surtout, un besoin vital de souveraineté. Continuer à piloter l’épargne européenne avec des boussoles indexées sur des indices dominés par des géants technologiques américains est une aberration stratégique. En figeant notre épargne dans des bornes prédéfinies et des indices déconnectés de notre tissu économique, nous privons nos propres entreprises des capitaux nécessaires à leur croissance et à notre autonomie.

Le rapport Draghi a récemment souligné l’ampleur du défi de financement qui attend le Vieux Continent. Si nous voulons financer notre défense, notre transition écologique et notre réindustrialisation, nous devons impérativement briser cette tyrannie des indices. L’épargne doit redevenir un outil de puissance et non un flux passif drainé vers Wall Street par de simples effets de structure. En adoptant une approche de performance absolue et de gestion active, comme le montre la voie ouverte par CalPERS, l’Europe a l’opportunité de reprendre le contrôle de son destin financier. Il est temps de passer d'une finance de la conformité à une finance de la responsabilité. Le capitalisme européen de demain ne se construira pas sur des benchmarks, mais sur des convictions.