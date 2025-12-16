Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Salon du Bourget à Paris

Salon du Bourget à Paris

✈️ Martin ANDRIES, analyste couvrant l’aérospatiale, la défense, les services aux entreprises, les loisirs et la logistique, s’est rendu au Salon du Bourget à Paris. Il y a rencontré plusieurs acteurs majeurs du secteur comme Rolls-Royce, Safran, Dassault Aviation ou MTU Aero Engines, autour des enjeux de la supply chain, de la production, de la durabilité des moteurs et de l’évolution technologique des plateformes (modernisation des avions de combat, montée en puissance des drones, intégration accrue de l’électronique).

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon

08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025

CMD de Schneider Electric
Rencontre entreprise

CMD de Schneider Electric

16 décembre 2025