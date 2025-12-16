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Rencontre avec le CTO de SES au Luxembourg

Rencontre avec le CTO de SES au Luxembourg

Nous avons rencontré Martin Halliwell, Chief Technology Officer de SES, pour échanger sur les évolutions technologiques dans l’industrie des satellites et leur impact.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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