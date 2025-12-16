Notre analyste Maxime Frydman s’est rendu en Chine dans le cadre de l’Asia tour organisé par JP Morgan. Il a eu l’occasion de faire environ une vingtaine de rencontres avec les entreprises dont :

• 3 visites de site avec 2 constructeurs européens (R&D Center Volvo cars à Shanghai, usine de la JV Mercedes BBAC à Pékin) et un fournisseur américain (visite de l’usine Magna à Shanghai)

• c.10 meetings avec les managements de constructeurs chinois (BYD, Great Wall Motor, SAIC Motor, Geely Group), constructeurs européens basés en Chine (BMW, Mercedes), ainsi que des fournisseurs européens (Faurecia, Valeo), américains (Adient), dealer chinois (ZhongSheng), et le secrétaire chinois de la Car Passenger Car Association (CPCA)

• 8 visites de stores de marques européennes (Benz, Audi, BMW, VW), chinoises (BYD, Nio, Zeekr) et américaine (Tesla)

• 1 test ride avec la start-up Pony.ai disposant de taxi équipé de conduite autonome de niveau 4

• 1 visite de la zone industrielle de Shanghai Lin-Gang

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Nos principales conclusions