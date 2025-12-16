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Leclerc : les enjeux de la grande distribution

Leclerc : les enjeux de la grande distribution

Nous sommes allés rencontrer un adhérent Leclerc à Lille pour faire le point avec lui sur les enjeux à venir pour la grande distribution. Nous avons notamment visité un drive piéton.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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