Nous avons assisté à l'Investor Day de Total. L'entreprise a mis à jour ses objectifs opérationnels et financiers, et continue son effort de baisse des coûts afin de réduire son point mort.
Dans un scenario de prix du pétrole à 50 USD, Total devrait générer suffisamment de trésorerie pour couvrir son dividende à partir de 2019.
INVESTOR DAY DE TOTAL
Nous avons assisté à l'Investor Day de Total. L'entreprise a mis à jour ses objectifs opérationnels et financiers, et continue son effort de baisse des coûts afin de réduire son point mort.