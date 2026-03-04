Investir dans une bonne entreprise : Le ROCE

Découvrez notre dernière vidéo explicative sur le ROCE, un indicateur clé de notre gestion des fonds BDL Rempart, BDL Convictions, fonds PEA, et BDL Transitions.

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Chez BDL Capital Management, nous avons défini un certain nombre de notions financières clés pour investir dans une bonne entreprise au bon prix. Aujourd’hui, nous vous présentons la notion de ROCE (return on capital employed ou rendement des capitaux employés en français). C'est l'indicateur qui résume le mieux la qualité d'une entreprise.

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Une entreprise se finance auprès de ses actionnaires et de ses banques.

Elle investit les sommes reçues pour développer son outil industriel ou bien faire des acquisitions pour renforcer son positionnement concurrentiel ou accélérer sa croissance.

Les actionnaires calculent le ROCE de l’entreprise pour vérifier que leur argent est investi profitablement.

Ce ratio mesure le rendement que l’entreprise obtient des capitaux qui lui ont été confiés.

Au dénominateur du ROCE, on trouve le capital que l’entreprise mobilise pour fonctionner : Il est constitué des immobilisations et du besoin en fonds de roulement (BFR). Les immobilisations peuvent être constituées de biens matériels, de biens immatériels et incluent aussi le goodwill. Le BFR représente les stocks et les créances clients moins les crédits fournisseurs. C’est grâce au Capital Employé que l’entreprise fonctionne et réalise un chiffre d’affaires et des profits.

Ces profits, rapportés au Capital Employé, donnent le ROCE.

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Prenons l’exemple de deux entreprises, A et B, qui ont le même capital employé de 100 euros et des ROCE respectifs de 25% et 5%.

Grâce à son ROCE élevé, l’entreprise A dispose de 25 euros de profits contre seulement 5 euros pour l’entreprise B. Elle a donc beaucoup plus d’opportunités de développement. Par exemple, si l'entreprise A utilise 5 euros de ses 25 euros de profits pour viser une croissance organique de 5%, il lui reste encore 20 euros. Si elle décide de dépenser 10 euros pour des acquisitions. Il lui reste encore 10 euros. Elle peut les utiliser pour rémunérer ses actionnaires.

L’entreprise B n’a pas ce luxe. Si elle aussi vise une croissance de 5%, elle est contrainte de dépenser l’intégralité de ses bénéfices. Elle n’a plus d’argent disponible pour des acquisitions ou pour la rémunération de ses actionnaires.

Rarement utilisé, le ROCE est pourtant l’indicateur essentiel dans l’analyse de la qualité d’une entreprise.

L’investisseur aguerri recherche des sociétés avec un ROCE élevé et durable car il sait qu’elles ont beaucoup de valeur pour l’actionnaire.

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