Nous nous sommes rendus au Capital Market Day de IAG au siège de British Airways à Londres, proche de l’aéroport de Heathrow.
Le management de IAG ainsi que les responsables de chaque compagnie aérienne du groupe (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling) ont présenté le plan 2018-2022 qui prévoit la baisse des coûts unitaires et l’amélioration du marché européen qui se consolide.
CAPITAL MARKET DAY DE IAG
Nous nous sommes rendus au Capital Market Day de IAG au siège de British Airways à Londres, proche de l’aéroport de Heathrow.