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Capital Market Day de Daimler Truck

Capital Market Day de Daimler Truck

Maxime Frydman, analyste financier, a assisté au Capital Market Day de Daimler Truck AG, plus grand fabricant de camions au monde. L’événement s’est tenu sur le site de Cleveland, en Caroline du Nord – la plus grande usine du groupe aux États-Unis. Le nouveau management a présenté sa stratégie « Stronger 2030 », avec de nouveaux objectifs à horizon 2030. La visite de l’usine a permis d’observer les lignes de production et de tester plusieurs modèles phares du groupe aux États-Unis, distribués sous les marques Freightliner et Western Star.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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