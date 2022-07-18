BDL Capital management enregistre une collecte nette de plus de 240 millions d’euros au premier trimestre 2022

La société de gestion BDL Capital Management annonce avoir enregistré une collecte nette de plus de 240millions d’euros au cours du 1er trimestre 2022, ce qui porte les encours gérés à plus de 2.5 milliards d’euros à fin mars 2021. Une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l’international.

‍Une collecte portée par l ’ensemble de la gamme

L’ensemble des quatre fonds de BDL Capital Management a connu une collecte nette positive ce premier trimestre2022. Les fonds BDL Convictions et BDL Rempart se sont particulièrement distingués par leur forte collecte.

La collecte a été solide à la fois auprès de la clientèle institutionnelle de BDL Capital Management et de la clientèle de particuliers intermédiée (partenaires CGP), montrant tout l’intérêt que portent les investisseurs à une gestion fondée sur des convictions fortes à un moment où la valorisation des marchés financiers et leur regain de volatilité incite à plus de sélectivité et à une vigilance accrue sur certains segments de la cote. L’analyse fondamentale basée sur un stock picking de qualité n’a jamais été aussi importante.

Le fonds long/short BDL Rempart a ainsi réussi à générer une performance positive (+2,8%) au 31/03/2022versus -0,1% pour son indice de référence, l’ESTER. Quant à BDL Convictions, fonds PEA, il a surperformé de 0.7 points son indice de référence, le STOXX600, sur le premier trimestre.

Le renforcement des équipes commerciales en France avec le recrutement de 3 personnes et d’une responsable Service Clients a permis d’accompagner cette dynamique de collecte.

BDL Capital Management a également renforcé son équipe de gestion avec l’arrivée d’un analyste sur les secteurs automobiles & industriels ainsi qu’une analyste transverse sur les enjeux de l’ESG, ce qui porte l’équipe de gestion à 14 analystes.

Les encours hors France représentent un tiers des actifs sous gestion grâce notamment aux équipes à Genève et au nouveau bureau présent à Madrid.

Un contexte de marché favorable à la gestion de convictions

Avant la guerre en Ukraine, la situation était plus lisible : une croissance au rendez-vous en 2021 et promettant de l’être en 2022, une inflation touchant des records décennaux aux USA et en zone euro, des banques centrales capables d’engager leur normalisation monétaire.

La dégradation du contexte géopolitique et l’accélération des tensions inflationnistes ont conduit BDL Capital Management à une vigilance accrue quant aux valorisations des entreprises. Le conflit russo-ukrainien a notamment mis en exergue la problématique d’approvisionnement des entreprises (déjà valable durant la COVID), des disruptions sur diverses matières premières agricoles, mais également énergétiques ou industrielles, et l’hyperinflation laisse entrevoir un pincement de leurs marges. Les équipes de gestion de BDL Capital Management ont identifié ces points majeurs très tôt durant le T1 à la faveur des nombreuses interactions avec les entreprises et ont immédiatement réagi face à la crise. Par exemple, les positions sur le secteur bancaire ont été coupées dès le 11 février 2022,soit 13 jours avant l’éclatement du conflit.

Il existe cependant des raisons d’espérer : l’économie reste en croissance, grâce à la reprise des investissements interrompus par la COVID et au besoin des entreprises de reconstituer leurs stocks. La valorisation des actions européennes est proche de sa moyenne historique*. En relatif au marché américain, elle est même historiquement basse avec une décote de 40% des actions européennes versus le MSCI US.

L’Europe recèle donc des opportunités avec une forte dispersion des valorisations entre les pays comme entre les secteurs. Les choix récents de BDL Capital Management privilégient notamment les entreprises ne subissant pas de risque de perturbation de leur chaîne d’approvisionnements avec un fort pricing power (capacité à passer des hausses de prix) mais aussi des thèmes comme la réouverture de l’économie, les mégatendances (électrification, isolation, etc.) ou les sociétés européennes cycliques aux positions de leader et au bilan solide dont les valorisations sont aujourd’hui très basses d’autant plus qu’elles ont souvent une importante part de leur chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis.

Grâce à son savoir-faire de stock-picker développé depuis 2005, à sa proximité avec les entreprises et à ses capacités d’analyse fine de la valorisation des sociétés et des risques idiosyncratiques, BDL Capital Management pense être bien armé pour tirer son épingle du jeu dans ce contexte complexe.