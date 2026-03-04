BDL Capital Management – Calculer une valeur d’entreprise

Découvrez notre dernière vidéo explicative sur la Valeur d’Entreprise, un notion clé de notre gestion des fonds BDL Rempart, BDL Convictions fonds PEA, et BDL Transitions.

La valeur d’une entreprise en bourse est souvent confondue avec sa capitalisation boursière. Ces deux notions sont pourtant très différentes et il est important de savoir comment les distinguer.

La valeur d’entreprise comprend l’ensemble des éléments suivants : capitalisation boursière, dette nette, valeur des minoritaires, les autres engagements de passif ainsi que la valeur des participations.

Prenons une entreprise A qui a 100 actions et un cours de bourse de 10€. Sa capitalisation boursière est donc de 1000€. Nous allons montrer les étapes successives qui permettent de calculer la Valeur d’Entreprise.

Calcul de la dette nette

L’entreprise a 200€ de liquidités et 500 euros d’emprunt

Dette nette = Emprunts –liquidités

Dette nette = 500 – 200 = 300

calcul des minoritaires

Très souvent l’entreprise ne possède pas 100% de ses filiales. Si elle n’en a que 90%, 10% sont détenus par des actionnaires minoritaires. Il faut évaluer leur participation et la prendre en compte dans le calcul de la valeur d’entreprise. Supposons que :

Valeur des minoritaires = 20€

calcul des autres passifs

L’entreprise a souvent d’autres engagements qu’elle doit honorer. On peut trouver des leases (ex 100€), des provisions à long terme (ex 50€), ou des engagements de retraites (ex 50€). Ce sont autant d’engagements qu’il faut prendre en compte

Autres engagements de passif =100 + 50 + 50 = 200€

A ce stade la Valeur d’Entreprise est de 1000 + 300 + 20 + 200 = 1520€

calcul des participations

L’entreprise a parfois des participations minoritaires (ex. 10€) dans d’autres sociétés qui peuvent être cédées. Supposons que :

Valeur participations = 10€

En sommant les chiffres obtenus à chaque étape on obtient :

Valeur d’Entreprise = 1000 +300 + 20 + 200 – 10 = 1510€

On voit que la valeur de l’entreprise A est très différente de sa capitalisation boursière, elle est 60%plus élevée.

Imaginons l’entreprise B, identique à l’entreprise A. Elle a aussi une capitalisation boursière de 1000€.En revanche elle n’a pas de dette, pas de minoritaires, pas d’autres passifs et pas de participations. Alors, dans ce cas-là, sa valeur d’entreprise est égale à sa capitalisation boursière, soit 1000 euros.

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Conclusion

La valeur d’entreprise prend en compte toutes les parties prenantes dans l’entreprise alors que la capitalisation boursière ne représente que les actionnaires.

Notre prochaine vidéo expliquera comment utiliser la valeur d’entreprise dans les différentes méthodes de valorisation.

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