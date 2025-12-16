BBA Aviation journée investisseurs

Nous avons participé à la journée investisseurs de BBA Aviation, qui se tenait à l'aéroport de Luton, au Nord de Londres. BBA Aviation est le propriétaire du plus grand réseau d'aéroports privés au monde avec plus de 200 localisations. La journée fut notamment l'occasion pour l'entreprise de démontrer les outils mis en place suite à l'acquisition de Landmark fin 2015 et de faire le point sur leur stratégie d'allocation du capital.