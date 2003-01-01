Directeur Général

Bertrand Merveille

Bertrand Merveille intègre l’AMF en mai 2003 en tant que Chargé de portefeuille avant de prendre la fonction de Responsable adjoint Pôle Prestataires en mars 2007. Il devient Directeur de la Division Prestataires de Services d’Investissement en mai 2010. En novembre 2011, il rejoint La Financière de l’Echiquier – LFDE en tant que Responsable de la conformité et du contrôle interne. Il est nommé Directeur de la Gestion Privée en avril 2016 puis Directeur général délégué de LFDE en 2019. Bertrand Merveille est titulaire d’un Master en Droit et Economie des marchés financiers. Il rejoint BDL Capital Management en 2024 en tant que directeur général.