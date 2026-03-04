BDL s’organise face aux mesures prises par le gouvernement

Chers clients,

Nous souhaitons vous informer des dispositions que nous avons prises suite aux mesures de confinement décidées par le gouvernement.

Notre objectif prioritaire est d’assurer une bonne gestion des fonds et un service clients fiable tout en protégeant au maximum les collaborateurs de BDL Capital Management.

Toutes les équipes de BDL travaillent à distance.

Chez BDL, notre infrastructure IT est à la fois propriétaire et redondante et permet à tous nos collaborateurs de travailler de chez eux.

Les outils informatiques qui donnent accès au réseau à distance à tous nos collaborateurs étaient déjà utilisés quotidiennement lors des déplacements.

Chaque membre de l’équipe de gestion a accès à distance via un VPN sécurisé en utilisant son ordinateur portable (Microsoft surface).

Nos traders ont chacun l’infrastructure IT nécessaire pour continuer leur activité et assurer le bon fonctionnement des fonds.

Chaque membre de l’équipe de développement et de conformité a un ordinateur portable afin d’avoir accès au réseau à distance par accès VPN sécurisé.

Toutes les lignes téléphoniques sont transférées, vous pouvez joindre votre contact BDL à tout moment.

Le responsable des systèmes d’information et le contrôleur des risques ont accès au réseau à distance avec leur ordinateur portable via un VPN sécurisé.

Tous ces accès à distance fonctionnent parfaitement.

Nous souhaitons aussi préciser qu’à ce stade, aucun des collaborateurs de BDL ne se sent malade ou a été testé positif au Covid-19.

Toutes nos équipes sont entièrement mobilisées pour remplir leur mission dans ce contexte nouveau et encore susceptible d’évoluer.

Bon courage à tous

L’équipe de BDL Capital management