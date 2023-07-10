Newsletter - Mars 2023

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter de Mars.



Vous y retrouverez le mot de la gestion, s'articulant autour de 2 points :

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‍1. L’INFLATION TOUJOURS À DES NIVEAUX ÉLEVÉS

Nous remarquons que la baisse de l’inflation n’est pas aussi importante qu’attendue, et se diffuse plus largement dans l’économie, malgré la baisse récente du prix de l’énergie. L’Inflation Eurozone est sortie à 8.5% en février (vs consensus à 8.2%).

En effet, l’inflation sous-jacente (hors alimentaire et énergie), est passée de 5.3% sur un an en janvier à 5.6% en février.

Ce chiffre est très scruté par la BCE pour calibrer sa hausse de taux, dont les niveaux finaux ont été revus à la hausse.

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2 RÉSULTATS DES ENTREPRISES‍

Les résultats de fin 2022 mettenten avant des craintes de ralentissement moins prononcées qu’au Q3.

Les entreprises montrent clairement la nécessité de monter les prix de leurs produits/services afin de compenser l’inflation générale qui impacte leurs coûts de fonctionnement.

La demande ne semble pas fléchir pour le moment.

Nous centrons notre vigilance sur les entreprises capables de monter leur prix sans impact sur leurs volumes. La situation inflationniste révèle les entreprises à « business model » solide.

Aujourd’hui nous sommes à la croisée des chemins, entre les banques centrales qui ne peuvent pas se montrer accommodantes à la vue de l’inflation qui ne ralentie guère, et l’activité générale qui permet aux entreprises de maintenir un niveau d’activité stable.

Concernant les résultats:

• Ils ont confirmé le « pricing power » des entreprises détenues en portefeuille (BDL CONVICTIONS, Fonds PEA et poche longue de BDL REMPART, fonds Long/Short).

• Nous restons attentifs au niveau d’inflation, notamment salarial, toujours attendu en hausse en moyenne de 8% sur 2023.

• Les entreprises parlent moins de ralentissement économique, sauf sur certaines régions et des secteurs donnés comme l’immobilier américain.

• Les BPA sont attendus en baisse de 3% sur 2023 versus 2022.

• Un autre point de vigilance est le niveau de taux d’intérêt, impactant les entreprises endettées et donnant l’avantage aux entreprises riches en « cash »

• Le rebond de tout début d’année nous semble technique avec un phénomène de rachat de short.

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