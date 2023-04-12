Newsletter - Juillet 2023

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter de Juillet.

1. Une récession moins forte qu'attendue...

Au cours du mois de juin, nous avons rencontré plus de 100 entreprises, ce qui nous a permis de faire un état des lieux sur la situation actuelle.

En Chine, nous n’observons pas de rebond dans le B2B, tandis que le rebond est décevant dans le B2C. Les entreprises nous ont confirmé que la Chine tarde à rouvrir.

L’Europe se montre quant à elle plutôt résiliente, tandis que les US sont plutôt dynamiques en ce qui concerne le B2B, mais plutôt en ralentissement sur le B2C.

Globalement, les volumes sont en baisse, mais les entreprises continuent à passer des hausses de prix, notamment dans le B2B.

D’autant plus que les coûts ont fortement baissé, notamment ceux de l’énergie et de la logistique, ce qui permet à minima de maintenir les marges.

La fin de l’année s’annonce donc globalement meilleure qu’attendue pour les entreprises. Nous continuons à penser que l’économie devrait atterrir en douceur et que la récession sera moins forte qu’attendue.

2. … amènerait un resserrement du spread de valorisation

Les entreprises nous confirment aussi qu’elles continuent à monter les salaires en même temps que leurs prix. La boucle prix-salaire est enclenchée en Europe.

Nous gardons donc la conviction que l’inflation Core ne va pas diminuer fortement à court terme, et donc que les taux ne devraient pas baisser rapidement.

Or le marché actions intègre une baisse de taux à court terme, ce qui s’est traduit par l’écartement du spread de valorisation entre les valeurs les plus chères et les valeurs les moins chères. Le marché est tiré par les grosses capitalisations et les valeurs de qualité chères.

Dans l’optique d’une récession moins sévère qu’attendue, d’une inflation Core collante, et de taux qui ne baissent pas (et continuent même à légèrement monter en Europe), BDL REMPART, fonds long/short est positionné pour un resserrement de ce spread de valorisation.

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BDL Rempart, fonds long/short dans votre allocation

Un fonds tout terrain avec pour objectif de générer de la performance quelque soit les conditions de marché

1) Un fonds tout terrain

→Bénéficier du dynamisme des marchés haussiers et réduire le risque dans les périodes de correction

2) 2 poches complémentaires :

→Une poche acheteuse : des entreprises sous-évaluées par rapport à leur qualité

→Une poche vendeuse : des entreprises surévaluées par rapport à leur potentiel

Le fonds BDL Rempart, fonds long/short affiche une performance de -2.4%(Performance YTD au 30/06/2023)

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BDL Convictions, fonds PEA dans votre allocation

Un fonds actions surperformant régulièrement les gestions passives

1) Une véritable gestion de conviction

→35 entreprises en moyenne pour 1.2 milliards investis

2) 8% de performance annualisée depuis création

→12années sur 15 de surperformance

3) Un investissement dans les leaders de leurs secteurs respectifs

Le fonds BDL Convictions, fonds PEA affiche une performance positive de +7.5%(Performance YTD au 30/06/2023)

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