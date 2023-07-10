Newsletter - Février 2023

Vous y retrouverez le mot de la gestion, s'articulant autour de 2 points :

‍1. LA VUE DU GERANT : FOCUS SUR L'INVESTISSEMENT DURABLE

BDL Transitions est un fonds multithématique, SFDR 9, investissant sur :

-L’énergie et l’écologie

-La nouvelle économie

-Le digital

-La santé et le bien être

-La mobilité & les infrastructures

Ces transitions bénéficient et bénéficierons à l’avenir de flux d’investissement émanant notamment de l’évolution des différentes règlementations, dans un marché adressable ainsi en constante augmentation.

Pourquoi un fonds multithématique plutôt que thématique ?

Nous considérons la transition énergétique comme un enjeu majeur du 21ème siècle qui ne doit pas éclipser les autres transitions en cours.

Notre conviction reste aussi que les fonds monothématiques souffrent bien trop souvent d’univers d’investissement trop réduits, avec un travail de sélectivité bien souvent plus limité.

L’investissement thématique : un risque de bulle ?

Nous alertons sur le risque de bulle pouvant exister sur certains secteurs, ou concernant certaines entreprises.

Ces dernières années, beaucoup de fonds et ETF thématiques ont été lancés, augmentant ainsi les flux en direction d’un nombre limité d’entreprises. Une partie de ces dernières ont ainsi vu leur cours augmenter non pas sur la qualité même de leur modèle mais par effet de mode.

Il apparait que ce n’est pas parce qu’une thématique est porteuse que toute société est bonne à investir au sein de celle-ci.

Comment éviter ce risque de bulle ?

Comme dans tous nos fonds, la notion de valorisation est placée au cœur même de notre analyse et nous n’investissons pas au sein d’entreprises pouvant présenter un risque de bulle. Le multiple de valorisation moyen du portefeuille est en ligne avec celui du Stoxx 600. Nous investissons ainsi dans des entreprises bien exposées, solides mais avec un prix raisonnable.

Durabilité, transitions, comment se positionne le portefeuille ?

Dans le cadre de la classification de durabilité, nous excluons les entreprises investissant dans le charbon ou le tabac*, dans les énergies fossiles**, et l’armement***.

Nous investissons avant toute chose avec une logique d’accompagnement. Nous n’investissons pas uniquement au sein de sociétés leader des transitions mais également au sein de celles qui mettent d’ores et déjà des moyens significatifs pour effectuer les transitions en cours. L’accompagnement créé de la valeur pour l’ESG mais aussi pour l’actionnaire.

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2 BDL REMPART / BDL CONVICTIONS : QUELLE VISION EN CE DEBUT D'ANNEE ?

Après une année 2022 brutale mais lors de laquelle les fonds BDL Rempart, fonds Long/Short et BDL Convictions, fonds PEA, ont su tirer leurépingle du jeu, l’année 2023 démarre avec un certain nombre d’incertitudes.

1) Réinitialisation des marges

Après la réinitialisation des multiples de valorisation des actifs à laquelle nous avons assisté en 2022, il est fort probable que 2023 soit l’année du réajustement des prévisions bénéficiaires des entreprises. Selon nos analyses, nous aurons un réajustement des marges cette année.

3 causes principales :

- Moins de volume sous l’impact combiné du déstockage et du ralentissement de l’activité économique dû à la remontée des taux d’intérêts.

- Les coûts resteront élevés avec l’inertie des hausses salariales et la fin des couvertures mises en place sur les matières premières avant leur flambée.

- Les hausses de prix passées par anticipation en 2022 pour compenser l’inflation des matières premières ne pourront pas être reproduites en 2023.

Il faudra être sélectif dans le choix des entreprises qui peuvent augmenter les prix afin de maintenir leurs marges et c’est l’ADN de BDL de sélectionner ces sociétés.

2) Inconnue sur l’évolution du prix de l’énergie

Il y a une inconnue sur l’évolution du prix de l’énergie. Même si la situation est moins cataclysmique que cet été, les prix restent largement supérieurs à ceux que nous connaissions avant l’invasion russe et le sabotage de Nordstream. La situation énergétique risque de rester tendue avec une volatilité importante en 2023.

3) Le portefeuille

En conséquence, sur la poche acheteuse, nous avons construit nos investissements sur deux blocs principaux :

- Le premier est constitué d’entreprises résilientes aux cycles économiques.

- Le second a pour but de continuer à nous protéger du risque inflationniste.

Viennent ensuite le groupe des entreprises qui bénéficient des « Megatrends » et celui des leaders industriels, eux plus cycliques mais sous-valorisés par rapport à leur potentiel.

Du côté de la poche vendeuse, nous avons quelques titres présentant selon nous des problèmes de bilan. Nous détenons toujours un panier d’entreprises dont les cours de bourse nous semblent déconnectés de la réalité. Cependant après la forte compression des multiples en 2022, nous avons pris nos profits sur la moitié des titres environ.

Cette gestion dynamique des shorts nous permet de gérer activement notre exposition nette et la partie couverture indicielle ou optionnelle nous permet de nous couvrir ponctuellement contre des chocs de marché.