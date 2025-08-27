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Lettre Semestrielle - Juillet 2025

Lettre Semestrielle - Juillet 2025

Chers co-investisseurs,


Nous avons eu le plaisir de voir beaucoup d’entre vous il y a quelques semaines pour fêter nos 20 ans. Nous vous remercions de votre présence, de votre confiance et de votre fidélité tout au long de ces années. Nous entamons les 20 prochaines années avec toujours autant d’enthousiasme et de détermination qu’au premier jour !

Nous avons le plaisir de partager avec vous notre Lettre de la Gestion – Juillet 2025, qui revient sur notre analyse des marchés et nos perspectives pour l’avenir.

BDL Capital Management

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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