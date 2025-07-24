Flash Info - Mars 2026

Les conflits en cours et les tensions géopolitiques entretiennent un climat d’incertitude sur les marchés, tandis que les anticipations économiques évoluent rapidement.



Dans cet environnement instable, il nous semble essentiel de prendre du recul. Fidèles à notre discipline d’investissement, nous privilégions une approche prudente et sélective. Ce décryptage propose une lecture synthétique de la situation actuelle et du positionnement des portefeuilles de BDL Rempart et de BDL Convictions.

Chers co-investisseurs,



Les opérations militaires en Iran ont un impact important sur les marchés et sur le prix des matières premières. L’incertitude est forte et la visibilité réduite.



Notre équipe de gestion est pleinement mobilisée, notre objectif étant d’ajuster nos portefeuilles pour limiter les risques à court terme, et de profiter le cas échéant des opportunités offertes.



Cela s’est notamment traduit par une baisse de l’exposition nette actions de BDL Rempart. Nous restons flexibles et réactifs concernant la gestion de l’exposition nette du fonds.

Les performances de BDL Rempart et de BDL Convictions restent positives en 2026, et les fonds surperforment le Stoxx 600. Nos portefeuilles ont néanmoins été impactés depuis vendredi.

​​​​​​Sur le long (BDL Rempart et BDL Convictions)



- L’alpha long reste positif à hauteur de 2 % depuis le début de l’année

- La baisse d'alpha constatée ces derniers jours s’explique par plusieurs facteurs :

Absence d’exposition aux secteurs des matières premières et de la défense

Impact plus important pour certaines small et mid caps du portefeuille (Safilo, PUIG, …)​​​​​

Craintes concernant l’impact de l’augmentation du prix du gaz sur les secteurs de la construction et de la chimie

Nous analysons actuellement les impacts potentiels du conflit à plus long terme sur les fondamentaux des entreprises du portefeuille.



Pour rappel, nous avions réduit la cyclicité du portefeuille long en coupant les bancaires il y a 3 semaines et avons ces 6 derniers mois amélioré la qualité des entreprises investies au sein de notre portefeuille.



Ces dernières sont moins cycliques, présentent plus de visibilité sur leur croissance et sur la génération de bénéfices, y compris lors de phases chahutées.



A ce stade, nous avons procédé à des ajustements mineurs sur le long. Une nouvelle baisse pourrait être source d’opportunités plus grandes.





Sur le Short (BDL Rempart)



Création d’alpha depuis le début de l’année : 2 %



Des protections ont été mises en place dès le 20 février, dont un put Euro Stoxx 50 et un short indice Euro Stoxx 50. Une prise de profit a été réalisée sur le premier, puis la position a été réintégrée sur le second en début de semaine.



Ces différentes couvertures nous permettent de protéger partiellement le portefeuille en réduisant l’exposition nette de BDL Rempart.



L’équipe de BDL Capital Management