Lettre de la gestion Quantamentale, fonds Durandal

Chers co-investisseurs,

Depuis le 2 novembre 2018, la part B du fonds BDLCM Funds - Durandal est ouverte aux investisseurs suivie par la part E en mai 2019. Certains d’entre vous ont déjà adhéré à notre stratégie systématique, quantamentale et cohérente avec l’analyse fondamentale. Nous vous remercions pour votre confiance qui nous a permis de passer le cap des vingt-cinq millions d’euros sous gestion cet été.

Dans cette première lettre de la gestion quantitative nous voulons revenir sur l’interaction qui existe entre le cycle macroéconomique long et le comportement du marché actions plus court terme. Les huit premiers mois de l’année 2019 nous permettent de bien illustrer ce décalage et aussi de montrer comment notre exposition varie grâce à l’algorithme de construction malgré une méthode de sélection inchangée.