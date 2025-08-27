Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Lettre de la gestion de Mars 2019

Lettre de la gestion de Mars 2019

10 ans viennent de s’écouler depuis la deuxième plus grande crise financière de l’histoire.

En Septembre dernier, notre fonds Long Only Actions Européennes, BDL Convictions, a aussi fêté son dixième anniversaire. Il affiche une performance honorable de 12,04% par an sur 10 ans qui le classe dans le Top 5% des meilleurs fonds européens de sa catégorie sur la période (du 20/03/2009 au 18/03/2019, source : Morningstar, Catégorie Actions Europe Grandes Cap. Mixte*). La stratégie rassemble 600 millions d’euros d’encours et notre équipe d’analystes s’est largement étoffée ces dix dernières années. Cela nous laisse espérer faire au moins aussi bien voire mieux sur les 10 prochaines années, en absolu comme en relatif.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Lettre de gestion - T1 2026
Lettre de la gestion

Lettre de gestion - T1 2026

01 avril 2026

Flash Info - Mars 2026
Lettre de la gestion

Flash Info - Mars 2026

05 mars 2026

Lettre annuelle de gestion
Lettre de la gestion

Lettre annuelle de gestion

10 février 2026

Flash Info - Août 2025
Lettre de la gestion

Flash Info - Août 2025

27 août 2025