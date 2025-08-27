Lettre de la gestion de Mars 2019

10 ans viennent de s’écouler depuis la deuxième plus grande crise financière de l’histoire.

En Septembre dernier, notre fonds Long Only Actions Européennes, BDL Convictions, a aussi fêté son dixième anniversaire. Il affiche une performance honorable de 12,04% par an sur 10 ans qui le classe dans le Top 5% des meilleurs fonds européens de sa catégorie sur la période (du 20/03/2009 au 18/03/2019, source : Morningstar, Catégorie Actions Europe Grandes Cap. Mixte*). La stratégie rassemble 600 millions d’euros d’encours et notre équipe d’analystes s’est largement étoffée ces dix dernières années. Cela nous laisse espérer faire au moins aussi bien voire mieux sur les 10 prochaines années, en absolu comme en relatif.