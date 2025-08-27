Lettre de la gestion mai 2019

Chers co-investisseurs,

Nos investissements retrouvent quelques couleurs. Des couleurs encore trop pâles sur le fonds BDL Rempart Europe qui est en hausse de +3.90% pour la part I et +3.64% pour la part C (au 30/04/2019) et beaucoup plus vives sur BDL Convictions qui est en hausse de +16.52% pour la part I et +16.23% pour la part C (au 30/04/2019). Nous reviendrons longuement en deuxième partie de cette lettre sur l’intérêt que vous portez comme nous sur le short.