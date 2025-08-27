Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

Lettre de la gestion Durandal Mai 2020

Lettre de la gestion Durandal Mai 2020

Chers co-investisseurs,

Après avoir préalablement testé en interne la stratégie depuis 2017, nous avons maintenant 18 mois d’historiquepour notre fonds ouvert quantitatif et systématique Durandal. Cet historique comprend les deux derniers mois particulièrement importants pour valider notre capacité à conserver une faible volatilité par tous les temps. Notre objectif est de vous offrir une performance non-corrélée aux marchés actions tout en conservant une volatilité faible.

Cela a été confirmé en ce début d’année puisque notre volatilité (part B) est de 4.16% au 08/05/20 avec une performance de 2.81% sur un an glissant et de -0.29% pour l’année 2020.

Maxime Hayot

Rédigé par

Maxime Hayot

Auteur

À lire ensuite

Lettre de gestion - T1 2026
Lettre de la gestion

Lettre de gestion - T1 2026

01 avril 2026

Flash Info - Mars 2026
Lettre de la gestion

Flash Info - Mars 2026

05 mars 2026

Lettre annuelle de gestion
Lettre de la gestion

Lettre annuelle de gestion

10 février 2026

Flash Info - Août 2025
Lettre de la gestion

Flash Info - Août 2025

27 août 2025