Lettre de la gestion Durandal Janvier 2020

Chers co-investisseurs,

Une création de « Pure Alpha » en 2019 ?

Chers co-investisseurs,

Nous tenons à commencer cette nouvelle année en remerciant les investisseurs qui nous ont fait confiance en 2019. Grâce à vous, nous avons maintenant passé la barre de 40 millions d’euros d’actifs sur le fonds Durandal. Nous remercions aussi tous ceux qui prennent le temps de nous recevoir et d’étudier notre stratégie et espérons réussir à vous convaincre de nous rejoindre en 2020.

L’année 2019 a été un bon test grandeur nature pour le fonds. En effet, la très bonne performance du STOXX600 dividendes réinvestis (+28.55% sur l’année ), cumulée aux rapides changements de sentiments générés par les risques géopolitiques n’a pas créé un environnement idéal pour les stratégies Long/Short actions et encore moins pour les Market Neutres . Pourtant, Durandal a délivré une performance de +4.00% avec une volatilité de 2.87% ce qui a confirmé notre capacité en 2019 à délivrer une performance stable, peu volatile et décorélée des marchés actions avec un ratio de sharpe de 1.40.

Nous souhaitons, dans cette lettre, revenir sur la création de « Pure Alpha » tout au long de l’année 2019, en particulier sur :