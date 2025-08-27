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Lettre de la gestion de novembre 2012

Lettre de la gestion de novembre 2012

Le début du troisième trimestre nous a offert l’opportunité d’initier ou d’augmenter des investissements dans des entreprises dans lesquelles nous avions les plus fortes convictions. Nous avons pu exploiter les phases de panique du marché pour acheter à bas prix avant l’intervention de la Banque Centrale Européenne et la création des OMT (Outright Monetary Transactions). Il semble fort probable que nous ayons de nouveau l’opportunité de faire des acquisitions à bon compte d’ici la fin de l’année pour deux raisons...

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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