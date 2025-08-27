Lettre de la gestion de juillet 2018

Depuis le début de l’année, notre fonds BDL Rempart Europe-I est en baisse de -3.82% (au 04/07/2018). Le fonds BDL Convictions-C baisse de -1.18% (au 04/07/2018). Le Stoxx 600 (SXXP) baisse de - 2.35% (au 04/07/2018). Dans nos lettres précédentes des mois de janvier 2017 et janvier 2018, nous évoquions l’influence grandissante de la gestion passive sur les marchés financiers. Le phénomène continue, s’autoalimente et s’amplifie ! Nous restons plus que jamais persuadés que cette transformation est et sera source d’opportunités pour nous car génératrice d’aberrations à la hausse et à la baisse sur le prix des actifs.