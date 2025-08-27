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Lettre de la gestion de juillet 2017

Lettre de la gestion de juillet 2017

Depuis le début de l’année, notre fonds BDL Rempart Europe-I est en hausse de + 4,19% (au 28/06/2017), BDL Convictions progresse de +8,75% (au 30/06/2017) et le Stoxx 600 de + 4,97% (au 30/06/2017). Un meilleur deuxième trimestre rattrape un mauvais premier.
Investir implique de résoudre deux problèmes. Le premier est d’identifier de bonnes opportunités d’investissements (1) et le second est de bien les dimensionner (2)...

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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