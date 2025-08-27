Lettre de la gestion de janvier 2012

Voici la performance des fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions (depuis le début d'année, en 2011 et depuis leur création) au 10/02/2012 (Tableau comparatif des performances).

Dans l'analyse de l'attribution de performance de BDL Rempart Europe, on voit que chaque année depuis la création du fonds, nous avons été capables de sélectionner à la hausse des entreprises dont le cours de bourse fait mieux que le STOXX 600 (histogramme vert en positif). Ce résultat valide notre discipline sur le choix des modèles économiques et des managements à qui nous confions notre et votre capital...