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Lettre de la gestion de février 2011

Lettre de la gestion de février 2011

BIC : Tout le monde connaît le fabricant de briquets et de « pointes Bic ». L'entreprise est leader mondial sur ces deux activités dont nous apprécions la récurrence. Si vous êtes un lecteur fidèle de cette lettre, vous savez que nous apprécions investir dans des entreprises leaders qui vendent des produits de consommation courante. En plus d'une valorisation qui laisse une bonne marge de sécurité sur notre investissement, l'équipe de BDL a été convaincue par les nouveaux rasoirs qui ont exactement la même technologie que Gillette sur le Mach 3...

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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