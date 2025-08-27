Lettre de la gestion de avril 2015

Dans notre lettre de fin janvier, nous mentionnions une présentation faite en début d'année dont le titre était « 2015 : Money will move ». Cela a en effet bougé ! Et beaucoup plus vite et fort que nous ne le pensions. Certains d'entre vous trouveront que le fonds BDL Rempart Europe a tout de même rempli sa fonction avec une performance depuis le début de l'année de +4.70% (au 29/04/2015), d'autres, à raison, seront déçus car nous aurions pu et dû faire mieux sachant que le Stoxx 600 est en hausse de +15.99% (au 29/04/2015)...