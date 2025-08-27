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Lettre de la gestion de avril 2011

Lettre de la gestion de avril 2011

Chez BDL Capital Management, nous n'investissons pas sur les matières premières. Nous avons cependant des investissements à la baisse dans notre fonds BDL Rempart Europe sur la thématique de la bulle immobilière chinoise. En effet, certaines entreprises européennes ont un lien avec les sociétés qui travaillent à la construction d'immeubles et d'infrastructures. Selon nous, l'ogre chinois sera bientôt rassasié, car il consomme déjà plus de 50% du minerai de fer et du cuivre dans le monde pour une part du PIB mondial de 10%.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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