Lettre de la gestion BDL Convictions - Septembre 2020

Chers co-investisseurs,

Pendant le mois d’août, les marchés financiers nous ont épargné les spasmes dont ils sont parfois coutumiers. Nous espérons que, comme nous, vous avez pu profiter des vacances pour refaire le plein d’énergie dont nous avons tous besoin pour continuer à traverser ce mauvais film de science-fiction.

Nous remercions tous les investisseurs qui continuent de nous faire confiance et accueillons avec encore plus d’enthousiasme qu’à l’accoutumé les nouveaux qui nous rejoignent. Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité que vous nous confiez au moment où il n’a probablement jamais été, en temps de paix, aussi difficile de pouvoir protéger la valeur de ses actifs. (...)

La suite de la lettre de gestion de septembre est disponible ici :