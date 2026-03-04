Lettre à Bouygues - Say on Climate

Monsieur le Président,

BDL Capital Management est une société de gestion créée en 2005 qui gère des fonds investis en actions européennes sur des horizons d'investissement long-terme en se basant sur les fondamentaux des entreprises.

Nous attachons une importance particulière à la politique ESG des entreprises dans lesquelles nous investissons et notamment à leur stratégie concernant la transitions énergétique. Nous suivons de près le sujet du changement climatique car la pression s’intensifie sur les entreprises à mesure que les Etats continuent à durcir la réglementation pour tenir leurs engagements de réduction de GES.

En tant que société de gestion, nous pensons que l’analyse de ces sujets fait partie de nos devoirs d’actionnaires. La demande vient également de l’ensemble des détenteurs d’actifs comme les fonds de pensions et les assureurs. Face à ces défis, nous souhaitons nous assurer que les entreprises font le nécessaire pour pérenniser leur modèle économique dans un monde décarboné.Lettre-Bouygues-Say-on-Climate-Decembre-2020Télécharger